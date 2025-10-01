Akaryakıta bu gece yarısı zam geliyor. Yaparsa AKP yapar

İktidar bütçedeki açığı kapabilmek için akaryakıta zam yapacak. En ucuz yakıt olan otogaza bu gece yarısını saatler 00.01'i gösterdiğinde 1 TL'lik zam gelecek.

Otogaz İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 51 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 25 lira 88 kuruşa, Ankara'da 26 lira 40 kuruşa İzmir'de 26 lira 33 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 TL'lik zam sonrası otogaz İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 27 lira 51 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 88 kuruşa, Ankara'da 27 lira 40 kuruşa İzmir'de 27 lira 33 kuruşa satılacak.

Zamdan nasibini şimdilik almayan motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 54 lira 46 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 54 lira 31 kuruşa, Ankara'da 55 lira 45 kuruşa İzmir'de 55 lira 76 kuruşa depolara dolduruluyor.

Zammın pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 19 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53 lira 09 kuruşa, Ankara'da 54 lira 02 kuruşa İzmir'de 54 lira 35 kuruşa satılıyor.

Zamların kendisini ilgilendirmediğini söyleyen bir vatandaş "Yılbaşında yapılacak zamları duyunca şok geçirdim. Önümüzdeki ay aracımı satacağım. Hem de 3'üne 5'ine bile bakmayacağım. Taksi bile lüks oldu. Topla taşımayı kullanmaya düşünüyorum" dedi.

Zamma isyan eden bir vatandaş "Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. 'Yaparsa AKP yapar' sözü sanki zamlar için söylenmiş gibi geliyor. Emekliye, memura, asgari ücretliye kaşıkla zam yapılıyor ama öyle bir zam yapıyorlar ki kepçeyle geri alıyorlar" diye konuştu.