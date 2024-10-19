Akaryakıta büyük indirim geliyor. Tarih verildi

Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki savaş gerilimi sebebiyle ekim ayı itibarıyla yükselişe geçmiş ve 80 dolara kadar yükselmişti. Bu gelişmenin ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Son zam ise geçtiğimiz hafta tabelaya yansımıştı.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Hem benzin hem de motorine önümüzdeki hafta indirim geliyor. 22 Ekim Salı gününden itibaren olmak üzere benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüşü bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken de Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.