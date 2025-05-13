Akaryakıta çifte zam bekleniyor!

Akaryakıt fiyatlarını yeniden yükselişte. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1,5 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1,3 TL zam yapılması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından 13 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’nin üç büyük kentinde geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Avrupa Yakası:

Benzin: 45,29 TL

Motorin: 44,22 TL

LPG: 26,19 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,11 TL

LPG: 25,59 TL

İZMİR

Benzin: 46,27 TL

Motorin: 45,38 TL

LPG: 26,04 TL

ANKARA

Benzin: 45,93 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG: 26,09 TL