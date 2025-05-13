Akaryakıta çifte zam bekleniyor!

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Akaryakıta çifte zam bekleniyor!

Piyasalardaki değişimler ve vergi artışları akaryakıtı yeniden zamla karşı karşıya bıraktı. 14 Mayıs’ta benzine 1,5 TL, 15 Mayıs’ta motorine 1,3 TL zam beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar 46 TL sınırını zorluyor.

Akaryakıt fiyatlarını yeniden yükselişte. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1,5 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1,3 TL zam yapılması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından 13 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’nin üç büyük kentinde geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

Avrupa Yakası:

Benzin: 45,29 TL

Motorin: 44,22 TL

LPG: 26,19 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,11 TL

LPG: 25,59 TL

İZMİR

Benzin: 46,27 TL

Motorin: 45,38 TL

LPG: 26,04 TL

ANKARA

Benzin: 45,93 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG: 26,09 TL

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