Akaryakıta dev indirim geliyor. Tarih belli oldu

Hükümetin bütçe açığını kapabilmek için zam üstüne zam uyguladığı benzin ve motorine bu kez indirim yapılacak. Dünyanın bir çok ülkesinde akaryakıt fiyatları dip seviyeyi gördü. Durum böyle olunca da benzin ve motorinde büyük indirimler yaşandı.

Türkiye'de ise indirim bu gece ve yarın gece yarısından sonra uygulanacak. Sektör temsilcileri son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine 2 lira 64 kuruş indirim uygulanacağını açıkladı.

Motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 85 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 73 kuruşa, Ankara'da 47 lira 59 kuruşa, İzmir'de 47 lira 95 kuruşa satılıyor.

2 lira 64 kuruşluk indirim sonrası motorin motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 21 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 09 kuruşa, Ankara'da 44 lira 95 kuruşa, İzmir'de 45 lira 31 kuruşa satılacak.

Benzin de indirimden nasibini aldı. Yarın gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine de 2 lira 15 kuruş indirim yapılacak.

Benzinin litresi ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 75 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 60 kuruşa, Ankara'da 47 lira 32 kuruşa, İzmir'de 47 lira 68 kuruşa satılıyor.

2 lira 15 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 60 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 45 kuruşa, Ankara'da 45 lira 17 kuruşa, İzmir'de 45 lira 53 kuruşa satılacak.

Motorindeki indirim çarşamba günü (yarın) benzindeki indirim de öbür gün (Perşembe) pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Akaryakıta yapılan indirimlerin geç yansıtılmasına isyan eden bir vatandaş "Brent petrolün varil fiyatı günler öncesinden düşmeye başladı. Şu anda (internetten bakarak) 64.24 dolardan işlem görüyor. Oysa biz petrolün yarısına yakınını Rusya'dan çok daha ucuza alıyoruz. Ama hükümet hepsini brent petrol üzerinden fiyatlandırıyor" dedi.