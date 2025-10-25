Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişmenin ardından akaryakıta büyük zam geldi.

25 Ekim 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi. Motorinin yapılan zamla birlikte ortalama litre fiyatı 55-57 lira aralıklarında seyredecek.

25 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 52.34 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 52.18 TL/LT

Ankara: 53.17 TL/LT

İzmir: 53.52 TL/LT

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 55.44 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 55.31 TL/LT

Ankara: 56.43 TL/LT

İzmir: 56.77 TL/LT

AKARYAKITA ÖDENEN PARANIN NE KADARI VERGİYE GİDİYOR?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün yaptığı hesaplamaya göre 1 litre motorine ödenen paranın 22,40 lirası vergiye gidiyor.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılan zam sonrası Ankara’daki motorin fiyatını baz alarak yaptığı hesaplamayı paylaştı. Bingöl şunları söyledi:

“Dün gelen 3 liralık zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı 56,43 TL oldu. -56,43 TL olan motorinin 22,40 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşmaktadır. Örneğin; 60 litrelik 2.041 liraya dolan bir depo motorin için 1.344 lira da vergi ödeyip 3.385 TL’ye almış olacağız.”