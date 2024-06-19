Akaryakıta dev zam. Tarih belli oldu. Tatilciler depoyu şimdiden fulleyin

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Güncel bilgilere göre, sektör kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatları 21 Haziran Cuma gününden itibaren litre başına 1 lira 35 kuruş artacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR NE?

Şu anda İstanbul'da benzinin litresi 40.3 TL iken, motorin 40.67 TL. Ankara'da benzin fiyatı 41.28 TL, motorin ise 41.68 TL olarak belirlenmiş durumda. İzmir'de ise benzinin fiyatı 41.54 TL, motorin ise 42.07 TL olarak kaydedildi.

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 21,19 TL seviyesinde satılıyor. Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayilere göre değişiklik gösterebiliyor.

“AKARYAKIT 50 LİRAYA ÇIKACAK HERHALDE”

Sokaktaki vatandaşlar ise yapılacak bu zamma tepki gösterdi. Tam da bayram zamanı, insanların memleketinden döneceği bir dönemde yapılan bu zamma vatandaşlar, “bilerek bu tarih seçildi” yorumunda bulundu.

Bir vatandaş ise, “Yılda bir kere gidebildiğimiz memleketten dönüşümüz yine bize zul oldu. 1 lira 35 kuruş zam mı olur yahu? Eskiden kuruş kuruş arttırırlardı artık lirayı da aşıyor. 50 liraya kadar yükselecek herhâlde bu fiyatlar. Sonrasında ne olacak kimse bir şey söylemiyor. Emekli ve asgari ücretli boğazından kısmış bir külüstür araba almıştı onu da satacak mecbur, ne yapsın baksana binileceği mi kaldı?” yorumunda bulundu.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor.