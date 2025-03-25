Akaryakıta ilk zam geldi ikincisi bu gece yarısı. Seriye bağladılar

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Benzin, motorin ve otogaza yapılan artışlarla pompaya yansıyan rakamlar, araç sahiplerinin bütçesini daha da zorluyor.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, sürücüleri bir kez daha zora soktu. Hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla aldığı karar doğrultusunda, benzin, motorin ve otogaza ardı ardına fiyat artışı geldi.

Daha önce 1 lira 37 kuruş olarak açıklanan benzin zammı, son dakika değişikliğiyle 1 lira 52 kuruşa yükseltildi. Bu artışın ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 46,72 TL, Anadolu Yakası’nda 46,57 TL oldu. Ankara’da fiyat 47,27 TL’ye, İzmir’de ise 47,64 TL’ye yükseldi.

Bu gece yarısı motorin fiyatları da zamlanacak. Litre başına 1 lira 10 kuruşluk artışla motorin İstanbul Avrupa Yakası’nda 46,51 TL’ye, Anadolu Yakası’nda 47,70 TL’ye, Ankara’da 48,40 TL’ye, İzmir’de 48,77 TL’ye ulaşacak.

Yarın gece yarısı otogaz fiyatları da değişiyor. Daha önce 65 kuruş olarak açıklanan zam, 70 kuruşa çıkarıldı. Bu zam sonrası İstanbul’da otogazın litresi Avrupa Yakası’nda 28,29 TL, Anadolu Yakası’nda 27,69 TL, Ankara’da 28,19 TL ve İzmir’de 28,04 TL olacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde de devam edebileceği belirtiliyor.