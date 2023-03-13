Benzin ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafik sergilerken araç sahipleri de akaryakıt fiyatları takibinde. Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişimler sonrasında benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, akaryakıta indirim mi geldi? 13 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları..

İşte 13 Mart 2023 benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları:

İSTANBUL BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,43 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,53 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,48 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,59 TL

ANKARA BENZİN LİTRE FİYATI VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL