Akaryakıta indirimin geleceği gün belli oldu. Fiyatı böyle olacak

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, 5 Ekim perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2.10 kuruşluk indirim gelecek. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA 34,56 TL OLACAK

2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 56 kuruşa, İzmir'de 35 lira 26 kuruşa, Ankara'da ise 35 lira 16 kuruşa gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,66 TL

Motorin: 40,08 TL

LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA

Benzin: 37,26 TL

Motorin: 40,68 TL

LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR

Benzin: 37,36 TL

Motorin: 40,80 TL

LPG (Otogaz): 18,20 TL