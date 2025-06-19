Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, cumartesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3 liraya varan artış beklenildiğini duyurdu.

Yapılacak artış, ÖTV düzenlemeleri dışında Cumhuriyet tarihi boyunca akaryakıta tek seferde yapılmış en yüksek zam olacak.

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle Brent petrol fiyatları 78 dolara tırmanırken, hafta boyunca peş peşe zamlanan akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Olcay Aydilek, petrolde bugün yaşanan hareketliliğinin ardından motorinin litre fiyatına cumartesi günü itibarıyla 2,5 TL ila 3 TL arasında zam yapılacağını belirtti.

Söz konusu artış, ÖTV düzenlemeleri dışında miktar olarak akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçecek.

Cumartesi günü pompaya yansıyacak değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 55 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, otomobil sahiplerinin yanı sıra iğneden ipliğe tüm ürünlerin zamlanmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olacak.