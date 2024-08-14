Akaryakıta yeni zam. Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta yeni zam. Tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 73 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu geceden itibaren benzinin litresine 85kuruşluk bir zam daha yapılacağı ortaya çıktı.

Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, temmuz ayının başında akaryakıta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapılmıştı.

Bu düzenlemeyle benzin, motorin ve LPG'de (otogaz) maktu ÖTV tutarları, altı aylık üretici enflasyonu oranında artırılmış ve bu artış sonucunda benzin ile motorinde litre başına 2 TL'nin üzerinde bir vergi artışı gerçekleşmişti.

85 KURUŞLUK ZAM GELİYOR

Zammın ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte, 6 Ağustos 2024 Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 TL 73 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Ancak şimdi, benzin fiyatlarına 85 kuruşluk yeni bir zam bekleniyor. Bu artışın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İşte 14 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Ankara: Benzin: 44,45 TL, Motorin: 44,30 TL, LPG: 24,26 TL

İstanbul: Benzin: 43,71 TL, Motorin: 43,84 TL, LPG: 24,35 TL

İzmir: Benzin: 44,58 TL, Motorin: 44,84 TL, LPG: 24,31 TL

Antalya: Benzin: 44,94 TL, Motorin: 45,19 TL, LPG: 24,56 TL

Batman: Benzin: 45,14 TL, Motorin: 45,35 TL, LPG: 24,46 TL

Diyarbakır: Benzin: 45,10 TL, Motorin: 45,31 TL, LPG: 24,01 TL

Edirne: Benzin: 44,37 TL, Motorin: 44,64 TL, LPG: 24,06 TL

Hatay: Benzin: 44,75 TL, Motorin: 44,94 TL, LPG: 23,92 TL

Kahramanmaraş: Benzin: 44,87 TL, Motorin: 45,05 TL, LPG: 23,99 TL

Kars: Benzin: 45,23 TL, Motorin: 45,39 TL, LPG: 23,74 TL

Kocaeli: Benzin: 44,09 TL, Motorin: 44,15 TL, LPG: 23,93 TL

Manisa: Benzin: 44,61 TL, Motorin: 44,90 TL, LPG: 24,14 TL

Muğla: Benzin: 44,80 TL, Motorin: 45,04 TL, LPG: 24,78 TL

Osmaniye: Benzin: 44,70 TL, Motorin: 44,89 TL, LPG: 23,91 TL

Rize: Benzin: 44,87 TL, Motorin: 45,08 TL, LPG: 25,11 TL

Trabzon: Benzin: 44,84 TL, Motorin: 45,06 TL, LPG: 24,63 TL

Van: Benzin: 45,25 TL, Motorin: 45,43 TL, LPG: 24,87 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirlenir. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır ve belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

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