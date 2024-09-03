Akaryakıta zam geliyor. Verilen yetkinin etkileri sürüyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. 4 Eylül 2024 tarihinden itibaren Otogaz grubunda bölgesel farklılıklar gösterebilecek şekilde 1,30 TL'lik bir artış bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR AÇIKLANDI

3 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için güncel fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,22 TL

Motorin: 43,15 TL

LPG: 23,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,11 TL

Motorin: 43,08 TL

LPG: 23,19 TL

Ankara:

Benzin: 43,53 TL

Motorin: 43,56 TL

LPG: 23,74 TL

İzmir:

Benzin: 44,03 TL

Motorin: 44,08 TL

LPG: 23,49 TL

Yeni fiyatların, 4 Eylül itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, sürücülerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.