Akaryakıta zam geliyor. Verilen yetkinin etkileri sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta zam geliyor. Verilen yetkinin etkileri sürüyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek 4 Eylül'den itibaren Otogaz'a 1,30 TL zam getirecek. 4 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ise sabit kaldı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. 4 Eylül 2024 tarihinden itibaren Otogaz grubunda bölgesel farklılıklar gösterebilecek şekilde 1,30 TL'lik bir artış bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR AÇIKLANDI

3 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için güncel fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,22 TL
Motorin: 43,15 TL
LPG: 23,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,11 TL
Motorin: 43,08 TL
LPG: 23,19 TL

Ankara:

Benzin: 43,53 TL
Motorin: 43,56 TL
LPG: 23,74 TL

İzmir:

Benzin: 44,03 TL
Motorin: 44,08 TL
LPG: 23,49 TL

Yeni fiyatların, 4 Eylül itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, sürücülerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

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