Akaryakıta zam geliyor. Verilen yetkinin etkileri sürüyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. 4 Eylül 2024 tarihinden itibaren Otogaz grubunda bölgesel farklılıklar gösterebilecek şekilde 1,30 TL'lik bir artış bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR AÇIKLANDI
3 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak edenler için güncel fiyatlar şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43,22 TL
Motorin: 43,15 TL
LPG: 23,73 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43,11 TL
Motorin: 43,08 TL
LPG: 23,19 TL
Ankara:
Benzin: 43,53 TL
Motorin: 43,56 TL
LPG: 23,74 TL
İzmir:
Benzin: 44,03 TL
Motorin: 44,08 TL
LPG: 23,49 TL
Yeni fiyatların, 4 Eylül itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, sürücülerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.