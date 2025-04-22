Akaryakıta zam geliyor zam. Bugün paranızı ne altına ne dolara yatırın

Brent petrolün fiyatının düşmesiyle motorinin litre fiyatına 9 Nisan'da 2 lira 64 kuruş indirim gelmişti. Benzine 10 Nisan'da 2 lira 24 kuruş indirim, 11 Nisan'da 1 lira 35 kuruş indirim, 12 Nisan'da da 82 kuruş zam, 17 Nisan'da 94 kuruş zam yapılmıştı.

Sürekli indirim ve bindirimin yapıldığı akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde 98 kuruş zam yapılacak. Sektör temsilcileri son dakika değişikliği olmazsa günün ilk dakikalarından itibaren zammın pompaya yansıtılacağını açıkladı.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 37 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 25 kuruşa, Ankara'da 46 lira 16 kuruşa, İzmir'de 45 lira 51 kuruşa satılıyor.

98 kuruşluk zam sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 35 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 23 kuruşa, Ankara'da 47 lira 14 kuruşa, İzmir'de 46 lira 49 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamdan bu kez nasibini almayan benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 15 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira, Ankara'da 45 lira 75 kuruşa, İzmir'de 46 lira 11 kuruşa satılıyor.

98 kuruşluk zamma tepki gösteren bir vatandaş "2 kuruş daha zam yapsalar 1 TL zam yapmış olacaklar. Lira olunca vatandaşa çok geldiği için bu taktiği uyguluyorlar. Aynı mağazalardaki gibi. 10 bin TL'lik ürüne 9 bin 999 TL fiyat koymaları gibi. Yarı aç yarı tok yaşayan bu vatandaş az akıllanırsa. Ben de fırın ekmeği yiyeceğim, ben de meyve almak istiyorum derse AKP ilk seçimde gider. Bana 'gelen iyi mi olur' diyenlere 'Bundandan kötüsü olmaz' yanıtını veriyorum" diye konuştu.