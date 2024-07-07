Akaryakıtta bir dönem sona eriyor. Yasaklanacak

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba yasa teklifinde akaryakıt ile ilgili dikkat çeken bir düzenleme yer aldı. Düzenlemenin yasalaşması durumunda otobüs ya da kamyon garajlarında benzin ikmalinin önüne geçilecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, düzenleme ile yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilecek.

Gerekçede şunlar kaydedildi:

"Araçlara yapılacak ikmalin, kanunda tanımlanmış yerler haricinde, akaryakıt istasyonunda yapılması mecburi tutulmuştur. Mevcut metinde “fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri” ifadesine yer verilerek bu istisnanın kapsamının oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Bu kapsamda aslında akaryakıt istasyonundan yakıt almaya uygun kamyon, otobüs, minibüs gibi birçok taşıta yönelik olarak meskûn mahallerde veya kamyon ve otobüs garajlarında yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan akaryakıtın depolandığı görülmektedir."