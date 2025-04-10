Akaryakıtta bu gece yarısı olanlara kimse inanamayacak. Bugün benzine 2.15 TL indirim yapıldı

Brent petrolün fiyatının düşüşü sürüyor. Tüm dünya ülkelerinde motorn ve benzine yapılan yüklü indirimler Türkiye'de de uygulanıyor.

Dün motorine 2 lira 64 kuruş, bugün de benzine 2 lira 15 kuruş indirim yapıldı. Sektör temsilcileri son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 36 kuruş daha indirim yapılacağını açıkladı.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 31 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 19 kuruşa, Ankara'da 45 lira 06 kuruşa, İzmir'de 45 lira 40 kuruşa satılıyor.

Benzin de bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 65 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 50 kuruşa, Ankara'da 45 lira 22 kuruşa, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa depolara dolduruluyor.

1 lira 36 kuruşluk indirimin uygulanması halinde benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 29 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 14 kuruşa, Ankara'da 43 lira 86 kuruşa, İzmir'de 44 lira 22 kuruşa depolara doldurulacak.

Akaryakıta yapılan indirimlerin marketlere de yansıması gerektiğini belirten bir vatandaş "Akaryakıta zam gelince zincir marketler fiyatlarını yükseltiyordu. Nedenini sorduğumuzda da 'Bunları sırtımızda getirmiyoruz. Kamyona yüklüyoruz. Kamyon su değil motorin yakıyor' yanıtını veriyorlar. Şimdi indirim yapılıyor. Zincir marketler tüm ürünlerin fiyatını düşürmesi gerekiyor. Ama bunu sağlayacak ne kanun var ne de yetkili merci" yorumunu yaptı.

Bir başka vatandaş da "Bu indirimler hükümetin kardan zarar etmesine neden oldu. Bu çarkı indirimler sürse de devam ettirmezler. Önümüzdeki haftalarda zam üstüne zam yaparlar yine fiyatını yükseltirler" dedi.