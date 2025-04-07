Akaryakıtta bu hafta neler olacak neler. Sektör temsilcileri açıkladı

En ucuz benzin ve motorinin litre fiyatı 46 lirayı aşmış durumda. Oysa brent petrolün fiyatı bugün 63.33 dolardan işlem görüyor. Son ayların en düşük seviyesinde olan petrol fiyatı dünyanın bir çok ülkesinde indirim olarak pompalara yansıdı. Benzin ve motorinin litre fiyatında indirim uygulanmadı. Bu hafta içinde 1 lira 50 kuruşluk indirim uygulanacağı tahmin ediliyor.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 72 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 57 kuruşa, Ankara'da 47 lira 29 kuruşa, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa depolara doldurulmaya devam ediyor.

Motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 83 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 71 kuruşa, Ankara'da 47 lira 57 kuruşa, İzmir'de 47 lira 93 kuruşa satılıyor.

Sektör temsilcileri bu hafta içinde benzin ve motorine indirim yapılacağı bilgisini paylaştı. İndirimin ne zaman yapılacağı hakkında ise kesin bilgi verilmedi. İndim ve zamlar genellikle salı ve cuma günleri uygulanıyor.

Hükümetten hiç bir beklentileri kalmadığını söyleyen bir araç sahibi "Zamları anında yansıtan hükümet indirimleri duymazdan geliyor. Bugün indirim yapıp yarın zam yapacaklarsa bu fiyatlardan satmaya devam etsinler. Vatandaş aç. Politikacılarımız korkmasın sokağa çıksın. Vatandaşın nelerle beslendiğini kendileri görsün" dedi.

Araçlarına akaryakıt dolduracak paralarının olmadığını söyleyen bir vatandaş ise "Bir depo 2 bin TL civarında doluyor. Ama biz yakıt göstergesi olan kırmızı ışığı söndürecek kadar yakıt alıyoruz. Yokuş aşağı inerken halk arasında 'Peygamber vitesi' olarak bilinen boşa atıyoruz. Yer çekimiyle yol alıyoruz. Bizi bu hale düşürenlere hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.