Akaryakıtta bugün neler oldu neler. 8 gün sonra kıyamet kopacak. Araç sahipleri gözlerine inanamadı

Hükümet bugün motorine ülke tarihinde tek seferde yapılan en büyük indirimi yaptı. 7 gün içinde motorine 8 lira 34 kuruş, benzine de 4 lira 54 kuruş zam yaparak yine Cumhriyet tarihinin en büyük zammını gerçekleştirmişti.

TÜİK'in 7 gün sonra (3 Temmuz) açıklayacağı enflasyon farkı merakla bekleniyor. İndirimi enflasyonun düşük göstermek için yapıldığını söyleyen bir vatandaş "Emeklilere yapılacak enflasyon farkı artışı TÜİK'in enflasyon farkını açıklamasından sonra netleşecek. Hükümet enflasyonu düşük göstermek için bu indirimi yaptı. Hükümet de 4 Temmuz'da ÖTV zammını akaryakıt başta olmak üzere her şeye yansıtacak" dedi.

2 lira 67 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 48 lira 88 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 48 lira 73 kuruşa, Ankara'da 49 lira 55 kuruşa, İzmir'de 49 lira 88 kuruşa depolara dolduruluyor.

4 lira 03 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 49 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 48 lira 94 kuruşa, Ankara'da 49 lira 89 kuruşa, İzmir'de 50 lira 24 kuruşa satılıyor.

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ÖTV zammının akaryakıta ayın 4'ünde yansıtacağını belirten bir başka vatandaş da "Bu onunla da sınırlı kalmayacak. Tütün ürünleriyle alkollü içecekler de bundan nasibini alacak. Sorsanız haram derler ama içinden vergiyi alıp helal gibi harcarlar. Vatandaşın kemerinde sıkacak delik kalmadı. Buna zam değil insafsızlık denmeli. Her toplum hak ettiği şekilde yönetilir. Kimse ağlamasın. Şu an en fazla ağlayanlar iktidara oy verenler" diye konuştu.