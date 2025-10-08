Dünya ülkelerinin hemen hemen tümünde petrol fiyatları yaklaşık 10 gündür düşmeye devam ediyor. Türkiye'de ise indirim yeni yapıldı. Bugün benzin 1 lira 30 kuruş, motorin ise 1 lira 38 kuruş ucuzladı.

1 lira 38 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 19 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53 lira 05 kuruşa, Ankara'da 54 lira 20 kuruşa, İzmir'de 54 lira 53 kuruşa satılıyor.

1 lira 30 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 10 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51 lira 94 kuruşa, Ankara'da 52 lira 95 kuruşa İzmir'de 53 lira 28 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirimden nasibini almayan otogaz da İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 27 lira 71 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 27 lira 08 kuruşa, Ankara'da 26 lira 60 kuruşa İzmir'de 27 lira 53 kuruşa satılıyor.

Son yapılan zamdan 34 gün sonra motorine indirim yapıldığını belirten bir vatandaş "2 lira 5 kuruş zammı yap, sonra da 1 lira 38 kuruş indirim uygula. Bunun adı kepçeyle al kaşıklı verdir. Motorin ve benzinin litresi 55 TL sınırını geçmişti ki bu indirimcik geldi. 70 TL'ye çıkarsalar bu vatandaş sesini yine çıkarmaz. Çünkü koyun gibi toplum olduk" dedi.