Akaryakıtta fahiş zam geliyor! Araç sahipleri bu gece yarısından önce benzinliklere akın edecek (13.03.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta fahiş zam geliyor! Araç sahipleri bu gece yarısından önce benzinliklere akın edecek (13.03.2025)

Akaryakıtta her gün fiyatlar güncellenirken, yeni zam haberleri de gelmeye devam ediyor. Bir yandan bugünün akaryakıt ücretleri ve gelen zamlar merak edilirken bir yandan da gelecek zamlar konuşulmaya başlandı. İşte 13 Mart 2025 Perşembe günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları ve bu gece yarısından itibaren gelecek yeni zam detayları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Pompaya gelen zam yağmuru devam ederken bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın detayları belli oldu.

BENZİNE BU GECEDEN İTİBAREN ZAM

Brent petroldeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ÖTV düzenlemeleriyle birlikte vatandaşların cebini yakan zamlar, bu gece yarısından itibaren benzinde de kendini gösterecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam geliyor.

BUGÜNÜN FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Peki, 13 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL FİYATLAR

13 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 43,41 TL
  • Motorin: 45,36 TL
  • LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 43,26 TL
  • Motorin: 45,24 TL
  • LPG: 26,99 TL

Ankara:

  • Benzin: 43,96 TL
  • Motorin: 46,09 TL
  • LPG: 27,49 TL

İzmir:

  • Benzin: 44,33 TL
  • Motorin: 46,46 TL
  • LPG: 27,34 TL

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