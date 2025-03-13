Akaryakıtta fahiş zam geliyor! Araç sahipleri bu gece yarısından önce benzinliklere akın edecek (13.03.2025)

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Pompaya gelen zam yağmuru devam ederken bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın detayları belli oldu.

BENZİNE BU GECEDEN İTİBAREN ZAM

Brent petroldeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ÖTV düzenlemeleriyle birlikte vatandaşların cebini yakan zamlar, bu gece yarısından itibaren benzinde de kendini gösterecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam geliyor.

BUGÜNÜN FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Peki, 13 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL FİYATLAR

13 Mart 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,41 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,26 TL

Motorin: 45,24 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara:

Benzin: 43,96 TL

Motorin: 46,09 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir: