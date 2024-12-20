Akaryakıtta indirim kısa sürdü bu gece yarısı bindirim geliyor. Bir depo benzinin maliyeti belli oldu

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için ve aralık ayı başında enflasyonu düşük göstermek için yaptığı indirimler yerini zamma bıraktı. Sektör kaynakları son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 58 kuruş zam gelecek.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 12 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 01 kuruşa, Ankara'da 43 lira 56 kuruşa, İzmir'de 44 lira 04 kuruşa satılıyor.

58 kuruşluk zamdan sonra benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 70 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 59 kuruşa, Ankara'da 44 lira 14 kuruşa, İzmir'de 44 lira 62 kuruşa depolara doldurulacak.

50 litre alan bir aracın deposu zamdan sonra en düşük 2 bin 185 TL'ye dolacak. Bu fiyat illere göre daha da yükselecek.

Zamlara isyan eden vatandaşlar "Yeni yılın ilk haftasında zam bombardımanı yaşanacak. İğneden ipliğe kadar her şeye zam gelecek. Akaryakıtta bu zamlardan fazlaca nasibini alacak. Bize kaşıkla verdikleri zammı kepçeyle geri alacaklar. Biz yine nasıl karnımızı doyuracağımızı, düşünüp duracağız" diye konuştu.

AKP'den çoğunluğun mutlu olduğunu söyleyen bir emekli vatandaş "Akaryakıtta sınır 60 TL. 60 TL'yi geçtiğinde fazla yapmışlar sesleri yükselir. Tok açın halinden anlamıyor. İnanın benzin ve motorinin litresi 100 TL olsa kimse sesini yükseltmez. Ben kendimi sağılacak bir inek gibi görüyorum" diye konuştu.