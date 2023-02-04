Akaryakıtta olanlar oldu.

Akaryakıta yapılan indirimciklerin ve zamların ardı arkası kesilmiyor. Bugün motorine 68 kuruş daha indirimcik yapıldı.

Motorin fiyatlarına önceki gün 1 lira 2 kuruş, dün ise 65 kuruş indirimcik yapılmıştı. Bugün de yine motorine 68 kuruşluk indirimcik yapıldı. İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında benzin ile motorin arasındaki fark 5 kuruşa düştü.

68 kuruşluk indirimin pompaya yansımasıyla motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 12 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 21 lira 18 kuruştan, Ankara'da 21 lira 47 kuruştan, İzmir'de ise 21 TL 51 kuruştan satılmaya başlandı.

Benzini ise indirimler pas geçiyor. Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 29 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorine peş peşe gelen indirimcikler sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında indirimlerin pas geçtiği benzin 21 lira 13 kuruştan, son alarak 68 kuruşluk indirimciğin uygulandığı motorin 21 lira 18 kuruştan satılıyor. Böylece benzin mazottan 5 kuruş daha ucuza depolara doldurulacak.

Geçen sene başında motorinin litre fiyatı İstanbul’da 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.