İktidarın bütçe açığını kapatabilmek için seri zamma bağladığı akaryakıta bu kez rötarlı indirim yapılacak. Dünyanın bir çok ülkesi brent petrolün varil fiyatının düşmeye başlamasının ardından geçen hafta indirimleri uygulamaya başladı.

Türkiye'de ise indirimcik son dakika değişikliği olmazsa cuma gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde devreye girecek. İndirim sadece benzinde geçerli olacak ve 1 TL olarak uygulanacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 52 lira 18 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 52.00 liraya, Ankara'da 53 lira 03 kuruşa, İzmir'de 53 lira 35 kuruşa satılıyor.

1 TL'lik indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 51 lira 18 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 51.00 liraya, Ankara'da 52 lira 03 kuruşa, İzmir'de 52 lira 35 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimin pas geçeceği motorin ise, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 53 lira 27 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 53.13 liraya, Ankara'da 54 lira 29 kuruşa, İzmir'de 54 lira 61 kuruşa satılıyor.

İndirimi yetersiz bulan bir vatandaş "Dünyada indirimler geçen hafta uygulandı. Bizde ise hala uygulanacak. Ama zam ilk önce bizim ülkemizde devreye giriyor. Motorine bile indirim yapılmadı. Vatandaşı yolunacak kaz gibi görenlere yazıklar olsun" dedi.