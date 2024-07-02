Akaryakıtta sistem değişiyor. Zorunlu olacak

UTTS'nin "www.utts.gov.tr" adresli portalı Mart 2024'te paydaşların kullanımına açıldı. Ağustos 2024'e kadar akaryakıt istasyonlarına ilişkin kurulumların teknik hazırlıkları tamamlanacak.
UTTS donanımlarının montaj, onarım ve servis işlemleri, yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün yetkilendireceği firmalar tarafından yürütülecek. Birim montajını yetkili taşıt montaj firmaları, akaryakıt istasyonlarına taşıt tanıma okuyucusu ve güvenlikli haberleşme cihazının kurulumunu ise yetkili istasyon montaj firmaları yapacak.
Tebliğ kapsamında YN Pompa ÖKC'lerin yazılımlarında güncelleme yapılarak UTTS entegrasyonu sağlanacak. Akaryakıt dağıtım şirketleri, işletmekte oldukları taşıt tanıma sistemlerini UTTS'ye entegre edebilecek.