Akaryakıtta sistem değişiyor. Zorunlu olacak

PLAKA BİLGİSİ MANUEL GİRİŞİ KALDIRILIYOR

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın 8 milyona yakını, akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükelleflerine hizmet veren araçlardan oluşuyor. Bunların da 3 milyona yakını ticari taşıt tanıma sistemi bulunan araçları kapsıyor.

Mevcut sistemde, akaryakıt dolumu yapılan aracın plaka bilgisini istasyon görevlisi manuel olarak giriyor ve bu da usulsüz fatura oluşturulmasına neden olabiliyor. UTTS ile 2025 başından itibaren bu tür uygulamaların sona ermesi bekleniyor.