Akaryakıtta tabelalar değişti. İşte yeni fiyatlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıtta tabelalar değişti. İşte yeni fiyatlar

Piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında güncelleme yapıldı ve bu değişiklikler pompa fiyatlarına yansıdı.

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında değişimlere yol açmaya devam ediyor. Vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

30 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,24 TL
Motorin: 43,16 TL
LPG: 23,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,13 TL
Motorin: 43,09 TL
LPG: 23,19 TL

Ankara

Benzin: 43,55 TL
Motorin: 43,57 TL
LPG: 23,74 TL

İzmir

Benzin: 44,05 TL
Motorin: 44,09 TL
LPG: 23,49 TL

Akaryakıt fiyatları, her şehirde farklılık gösterirken, günlük değişimlerin takip edilmesi büyük önem taşıyor.

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