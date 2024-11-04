Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! Zorunlu olacak

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), vergi borcu ödemeyen mükelleflere yönelik alınacak tedbirler arasında yer alacak.

Geçtiğimiz hafta Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan 36 bin mükellefin listesini yayınladı. Liste, akaryakıt, petrol, madencilik ve demir-çelik sektörleri gibi alanlarda yoğunlaşırken, en yüksek borca sahip kuruluşlar arasında TÜRKTAB, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım ve ENKAD öne çıktı.

Yeni sistem, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımını engellemek ve vergi kaybını önlemek amacıyla hayata geçiriliyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çerçevesinde, taşıtların yakıt depo girişlerine yerleştirilecek Taşıt Tanıma Birimleri (TTB), taşıt sahipliği ve plaka bilgilerini kayıt altına alacak. TTB'lerin tüm akaryakıt istasyonlarında aynı tipte olması ve herkes tarafından okunabilir olması hedefleniyor.

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel araçlar için TTB taktırma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca, vergi mükelleflerinin akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterebilmeleri için bu birimleri yıl içinde araçlarına taktırmaları gerekecek.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile birlikte, yıllık 40 milyar dolarlık akaryakıt sektöründe tahmini 50 milyar TL’lik vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Akaryakıt istasyonlarının en az bir pompasında Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Taşıt İletişim Modülü (TİM) bulundurması zorunlu olacak. Bu da her istasyon için yaklaşık 92 bin lira yatırım gerektirecek.