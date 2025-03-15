Akaryakıtta yenilen kazığın boyutunu gözler önüne serdi. Ünlü ekonomist: Bu bir deli dumrul vergisidir

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30'da 70.56 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün uzun süredir 69 ila 71 dolar arasında işlem görmesine rağmen benzin ve motorine dünyanın bir çok ülkesinde indirim uygulanırken, Türkiye'de ise indirimlerin arasına okkalı zamlar da uygulanıyor.

Bugün benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 23 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 08 kuruşa, Ankara'da 45 lira 78 kuruşa İzmir'de 46 lira 15 kuruşa satılıyor.

Bugün motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 41 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 29 kuruşa, Ankara'da 46 lira 14 kuruşa İzmir'de 46 lira 51 kuruşa depolara dolduruluyor.

Sürücüler dünyanın en pahalı yakıtını kullandıklarını belirterek uçuk fiyatlara isyan ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda ünlü ekonomist Bartu Soral, sosyal medya hesabından vatandaşların benzinden yediği büyük kazığı net bir şekilde anlattı.

Bartu Soral "Bugün gelen zamla benzinin litresi 45 liranın üstüne çıktı. Oysa litresini 45 liraya aldığımız benzinin Tüpraş İzmit Rafinerisi'nden çıkış fiyatı 20 lira 69 kuruş.

Bakın holdinglerden, servet sahibinden, rantiyeden vergi almayan AKP milletten nasıl vergi alıyor. Rafineri çıkış fiyatına önce 11 lira 98 kuruş ÖTV koyuyor. Bunun üstüne nakliye, dağıtıcı ve bayi karı yaklaşık 5 lira ekleniyor.

YATLARIN ÖTV ORANI SIFIR LİRA

Oluşan bu fiyatın üstünden bir de %20 KDV (7 lira 56 kuruş) koyuyorlar. Toplam vergi 19 liraya geliyor. Yani rafineri çıkış fiyatının %94’ü halktan alınan ÖTV ve KDV oluyor.

Bu bir deli dumrul vergisidir. Ulaşımın, ekmeğin, sütün, etin, sebzenin, sanayi mamüllerinin fiyatını arttıran akaryakıttan alınan bu deli dumrul vergisidir. Oysa mesela Buna karşılık yat-kotra-teknede ÖTV oranı sıfır!..

Buna karşılık vergi kaçırana nereden buldun sorusu sorulmuyor. Offshore hesaplara yani vergi cennetlerine para yollayanlardan vergi kesilmiyor. Kurumlar ve gelir vergisi istisna, muafiyet ve indirimleri sebebiyle 2024 yılında tahsilinden vazgeçilen vergi miktarı 1 trilyon 600 milyar TL. Zenginden vergi almayan AKP milletin sırtına KDV ve ÖTV yüklüyor."

VATANDAŞ DA KAZIKTAN HABERDAR

Ekonomist Bartu Soral'a destek veren bir vatandaş da "Ben okumayı seven bir insanım. Bartu Soral'ın dediklerine aynen katılıyorum. Bir devlet 21 liraya rafineri çıkışı olan benzini nakliye ve bayi karını da koy fiyatı 26 TL'ye yükseliyor. Gerisi onun karı. Üretmeyen ülke akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünleriyle bütçe açığını kapatmaya çalışıyor" dedi.

Bir başka vatandaş da "Ben de 2-3 yıl önce okumuştum. Türkiye Rusya'dan çok ucuza hem petrol alıyor. Ama vatandaşına brent petrol fiyatından satıyor. Üstelik brent petrol fiyatı yükselince bu bize salı ya da cuma günü zam olarak yansıyor. Akaryakıt şirketleri bile bizim devletimiz kadar kar yapamıyor" diye konuştu.