Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'iydi! Son hali ortaya çıktı

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan 12 yılın ardından ortaya çıktı.

“HİÇ DEĞİŞMEMİŞ”

Ateş Fatih'in son halini görenler "Hiç değişmemişsin", Hiç değişmemiş maşallah" yorumlarında bulundular.

En son Uzaklarda Arama isimli sinema filminde 'Bahattin' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Fatih Harbiye, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri gibi projelerin kadrosunda da yer almıştı.

Hülya Aksu ile evli olan Ateş Fatih Uçan'ın sosyal medya hesaplarında da zaman zaman paylaşım yapıyor.