Akasya Durağı’nın haylaz çocuk yıldızıydı! Yeni mesleği şoke etti

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan gibi birbirinden usta oyuncuların rol aldığı Akasya Durağı dizisinde Can karakteri ile hafızalara kazınan Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Dizide şoför Sinan ve kuaför Gülbin'in haylaz oğlu 'Can' karakterine hayat veren Erimşah Bora’nın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

HAYALİ İÇİN ÜNİVERSİTEDEN AYRILDI

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora, Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyun sektörü için radikal bir kararla üniversiteden ayrıldı.

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı. Oyun tasarımcılığı yapan Erimşah Bora sosyal medya hesabını da gizli kullanıyor.

İşte Erimşah Bora'nın son hali,