Akasya Durağı’nın haylaz çocuk yıldızıydı! Yeni mesleği şoke etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akasya Durağı’nın haylaz çocuk yıldızıydı! Yeni mesleği şoke etti

Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinde haylaz Can karakterine hayat veren çocuk oyuncu Erimşah Bora dizinin ardından oyunculuğu bırakmış sırra kadem basmıştı. Erimşah Bora'nın yeni mesleği hayrete düşürdü.

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen ve Onur Şan gibi birbirinden usta oyuncuların rol aldığı Akasya Durağı dizisinde Can karakteri ile hafızalara kazınan Erimşah Bora’nın yeni mesleği şaşırttı.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Dizide şoför Sinan ve kuaför Gülbin'in haylaz oğlu 'Can' karakterine hayat veren Erimşah Bora’nın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı.

5c8dff7745d2a05010dd1e70.webp

HAYALİ İÇİN ÜNİVERSİTEDEN AYRILDI

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora, Marmara Üniversitesi Fizik bölümünü kazandı ancak hayali olan oyun sektörü için radikal bir kararla üniversiteden ayrıldı.

Daha sonra özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünü kazanan Erimşah Bora, aktif bir şekilde çalışma hayatına atıldı. Oyun tasarımcılığı yapan Erimşah Bora sosyal medya hesabını da gizli kullanıyor.

akasya-duragi-nin-sevilen-cocuk-oyuncusunun-sasirtan-degisimi-jakef.webp

akasya-duragi-nin-yaramaz-can-i-erimsah-bora-17751389-6177-amp.webp

İşte Erimşah Bora'nın son hali,

s-1db9014b461dd755eb5ed5a98e9d302c104252e9.jpg

s-273cc6a6cbe956872cb06b2252c688331edf95a0.jpg

Son Haberler
Mucize sebze iltihabın kökünü söküyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi
Mucize sebze iltihabın kökünü söküyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi
Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart’a özel video: Hikmet Boran ve Tıbbiyelilerin direnişi
Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart’a özel video
Büyükşehir zabıtasından hatalı parklara ceza!
Büyükşehir zabıtasından hatalı parklara ceza!
Samsunspor’a büyük müjde! FIFA’dan onay geldi
Samsunspor’a büyük müjde! FIFA’dan onay geldi
2 kişiye mezar olmuştu! Bilirkişi raporu çıktı
2 kişiye mezar olmuştu! Bilirkişi raporu çıktı