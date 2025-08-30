Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sıydı! Taciz ifşası skandalına onun da adı karıştı

Taciz ifşası skandalına Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın da adı karıştı.

SANAT DÜNYASI TACİZ İFŞALARIYLA ÇALKALANIYOR

Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Cezmi Baskın hakkında ortaya atılan iddia şoke etti.

Fazilet Onat, Cezmi Baskın'ın kendisine yaşattığını tacizi sosyal medya hesabından ifşa etti. Onat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda;

“ASANSÖRDE TACİZ ETTİ”

''İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskin beni "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir' ifadelerini kullandı.