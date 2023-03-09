'Akasya Durağı'nın Zeyno'sunu görenler şoke oluyor

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş değişimiyle ağızları açık bıraktı. Adeta evrim geçiren ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Sosyal medyada bir milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur pozlarıyla da bakana bir daha baktırıyor.

Sitare Akbaş'a ''Zeyno sen misin?'' ve ''Ne güzellik bu'' gibi yorumlar yapıldı.

Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan güzel oyuncu, 6 Ekim 1988 tarihinde doğdu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile attı. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Annele dizileriyle devam etti.