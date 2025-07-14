Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Akasya Durağı dizisiyle hafızalara kazınan Sitare Akbaş, son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol almıştı.

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü isim bu kez de özel hayatıyla gündem oldu. Bir dönem Murat Dalkılıç ile sevgili olan Sitare Akbaş gönlünü meslektaşına kaptırdı.

Yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu'yla birlikte görüntülenen Sitare Akbaş el ele poz vererek aşkını ilan etti.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Sitare Akbaş, İstanbul doğumlu ve hayatının büyük bir kısmını bu şehirde geçirdi. Anne tarafından kökeni Çorum Sungurlu’ya dayanan Sitare Akbaş, baba tarafından ise Ankara kökenli.

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 doğumlu. Terazi burcu olan oyuncu, hem iş hayatında hem de özel hayatında dengeli ve zarif duruşuyla dikkat çekiyor.

Akbaş, oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Eğitim hayatında edindiği tecrübeler, onun oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. Akbaş, konservatuvar eğitimi sırasında pek çok tiyatro oyununda rol alarak sahne deneyimi kazandı.