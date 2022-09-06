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Akbank emekli promosyon kampanyasını yeniden başlattı. Promosyon parasını yeniden açıkladı

Türkiye'de emekli promosyon yarışını başlatan Akbank 1 Ağustos'da başlatıp 1 Eylül'de bitirdiği emekli maaş promosyon uygulamasını 1 ay daha uzattı. 7 bin 500 lira ödeme yapacak.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:13
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 10:14
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Akbank emekli promosyon kampanyasını yeniden başlattı. Emeklileri sevindiren haber. Promosyon ücretini yeniden açıkladı başladı

Akbank emekli promosyon kampanyasını yeniden başlattı. Promosyon parasını yeniden açıkladı
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Aldıkları maaşla ayı yarısını bile getiremeyen emeklilerin yüzünü güldürecek gelişme yaşandı.

Paramedya’da yer alan habere göre, Akbank, milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyasına devam kararı aldı. Akbank sürpriz bir kararla emekli maaş promosyon kampanyasını yeniden başlattı. 1 Ağustos’da başlattığı kampanyayı 1 eylül tarihinde bitirmişti.

Ancak Akbank bugün yeni bir karar alarak kampanyayı 1 ay daha uzattı. Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 liralık promosyon vermeye devam edecek. Banka daha önce aldığı kararla bu promosyonu 3 bin 500 liraya düşürmüştü.

Akbank‘ın bu kararında diğer bankaların promosyon kampanyasını sürdürmesi etkili oldu. En son İş Bankası’nın promosyonu 7 bin 500 liraya çekmesi ve ING ile TEB‘in ise bu rakamı 8 bin liraya yükseltmesi Akbank’ın kampanyayı 1 ay daha uzatmasına neden oldu.

Öte yandan şu ana kadar emekli maaş promosyonunda sadece Garanti Bankası verilen rakamı düşürdü. Bunun dışında tüm bankalar rekabeti sürdürüyor.

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EYT
6.09.2022 10:21
Acaba şekerbank dan tık yok  
 
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