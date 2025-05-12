Akbank'ta üst düzey değişiklik!

Türkiye’nin en köklü finans kuruluşlarından biri olan Akbank, başarılarının temel taşlarından biri olan sürdürülebilir liderlik anlayışı doğrultusunda üst yönetiminde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank için süreklilik, kurumsal miras ve bu mirası geleceğe taşıyan Akbanklılar her zaman vazgeçilmez olmuştur. 77 yıllık tarihimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz her bayrak değişimi, yalnızca bir görev devri değil, aynı zamanda kurumu daha da ileriye taşıma iradesinin güçlü bir yansımasıdır. Bu değişim de geleneğimizin doğal bir devamı niteliğindedir."

"YENİ ATAMALARIN TAMAMI AKBANK’IN İÇİNDEN YETİŞMİŞ LİDERLERDEN OLUŞUYOR"

"Yeni atamaların tamamının bankamızın kendi içinden yetişmiş liderlerden oluşması, kurum kültürümüzün sağlamlığını ve çalışma arkadaşlarımıza duyduğumuz güveni bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu gelişme, aynı zamanda, bankamızda kariyer yollarının her seviyede açık olduğunun ve çalışma arkadaşlarımızın bilgi, birikim ve emekleriyle en üst kademelere ulaşabileceklerinin somut bir göstergesidir" dedi.

BDDK’dan faiz kararı: Bankaları yakından ilgilendiriyor

"ÇAPRAZ YETKİNLİK GEÇİŞİ AKBANKLILARIN SAHİP OLDUĞU DERİN BANKACILIK BİLGİSİNİ, ESNEKLİĞİ VE DEĞİŞİME UYUM KABİLİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR"

"Yeni Genel Müdür Yardımcısı olan arkadaşlarımızla birlikte, ilgili iş birimlerimizde bir yenilenme, bir gençleşme de hayata geçmiş oluyor. Farklı iş birimlerinden, farklı liderlik pozisyonlarına geçen arkadaşlarımız ise kurum içinde neredeyse bir ilk olan çapraz yetkinlik geçişinin öncüsü oluyor. Bu gelişme, Akbanklıların sahip olduğu derin bankacılık bilgisini, esnekliği ve değişime uyum kabiliyetini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor."

"YENİ ORGANİZASYON YAPIMIZLA DEĞİŞEN BANKACILIK DÜNYASINA UYGUN BİR YAPIYA KAVUŞTUK"

Gür, açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Atamaların yanı sıra yeni organizasyonel değişikliklerle birlikte dönüşen bankacılık dünyasının ihtiyaçlarına daha çevik ve etkin şekilde yanıt verebilecek bir yapıya da kavuştuk. Bugüne kadar Akbank’a büyük katkılar sağlayan çok değerli liderlerimize emekleri için teşekkür eder, görevine yeni başlayan tüm arkadaşlarımıza da başarılar dilerim" dedi.

Bankanın organizasyonundaki değişikliklere göre, Emre Özben Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Zeynep Öztürk Kurumsal ve Ticari Krediler Tahsis Genel Müdür Yardımcısı, Bülent Oğuz İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı, Çetin Düz Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı, Şebnem Muratoğlu Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben de Özlem Atik Kaptanoğlu Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Alper Bektaş KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı, Burcu Çalıcıoğlu Perakende Krediler Analitik ve Bireysel/Mikro Tahsis Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevlerine başlayacak. Burcu Civelek Yüce, Türker Tunalı, Gökhan Gökçay ve Dalya Kohen mevcut görevleriyle ilgili iş birimlerine liderlik etmeye devam edecek.