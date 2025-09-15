Akbelen’deki ormana sabah baskını: Zehra Nine henüz 1 gün önce hayatını kaybetmişti

Milas İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'na sabah erken saatlerde gelen kesim ekipleri ağaçların kesimine başladı. Jandarma personeli bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alana giriş çıkışların tutulduğunu, girişlerinin engellendiğini belirten köylüler, kesime tepki gösterdi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, tüm Türkiye'ye çağrı yaparak, herkesi dayanışmaya çağırdı.

DİRENİŞİN SEMBOL İSMİ ZEHRA NİNE DÜN HAYATINI KAYBETTİ

Akbelen Ormanı’nın maden sahasına dönüştürülmesine karşı yürütülen çevre mücadelesinin simge isimlerinden 79 yaşındaki Zehra Yıldırım dün yaşamını yitirmişti.

Akbelen ormanlarını korumak için akrabası Esra Işık ile birlikte asırlık çam ağaçlarına sarılarak korumaya çalışan Zehra Nine’nin ölümü İkizköylüleri yasa boğmuştu. Zehra Nine’nin ölümü sonrası yıkım ekiplerinin gelmesi tepkilerin daha fazla artmasına neden oldu.

MUHTAR VE KÖYLÜLER GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda sabah saatlerinde başlayan zeytin ağaçlarının sökümüne karşı çıkan Muhtar Nejla Işık ve 3 köylünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Köyü’nde kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne başladı. Kesim işlemlerine tepki gösteren köylüler ve İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, kesimin yapıldığı alana gitti.

"İkizköy Direniyor" isimli X sayfasından yapılan paylaşımda, "Akbelen’de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız" ifadeleri kullanıldı.

‼️GÖZALTINA ALINDIK‼️



Akbelen’de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız. pic.twitter.com/pjFB6gsqBp — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz ???????????? (@ikizkoydireniyo) September 15, 2025

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve beraberinde 3 köylünün, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi.

AVUKATLAR ACİLEN DANIŞTAY’A BAŞVURDU

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Köyü’nde zeytin ağaçlarının sökümüne başlanması üzerine köylüler ve avukatları harekete geçti. Zeytinliklerin taşınmasına imkan tanıyan torba yasayla getirilen düzenlemenin uygulanması için hazırlanan işleme karşı yaklaşık 10 köyden 77 yurttaş adına açılan davada, avukatlar Danıştay’da acil yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi.

Akbelen Köyü'nde sabah saatlerinde jandarma eşliğinde alana giren kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne başlarken, köylüler alanın çevresinin kolluk kuvvetlerince tutulduğunu belirtti.

Avukat İpek Sarıca, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, sürecin hukuksuz şekilde ilerlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Mahkeme süreci devam ederken şirket, yangından mal kaçırır gibi zeytinlikleri sökmeye devam ediyor. Biz Danıştay’da dava açmıştık. Süreç şirketin lehine ilerliyor. Acele şekilde yürütmeyi durdurma verilmesini talep ettik, yoksa girecekler dedik. Karar henüz tebliğ edilmedi ama zeytinlikler sökülmeye başlandı.”

ANAYASA MAHKEMESİ'NE İTİRAZEN BAŞVURULMASI DA İSTENDİ

Köylüler adına avkuatlar Arif Ali Cangı, İpek Sarıca, İsmail Hakkı Atal, Barış Aydın tarafından Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilen dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren "Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar" başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi.

Dilekçede ayrıca düzenleyici işlemin dayanağı 7554 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile Maden Kanunu'na eklenen Geçici 45. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasının ciddiye alınarak, Anayasa Mahkemesi'ne itirazen başvurulmasına, Anayasaya Mahkemesi'nin vereceği

karara kadar da dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, duruşmalı yapılacak yargılama sonunda düzenlemenin iptaline karar verilmesi talep edildi.

Danıştay 8. Daire’ye sunulan dilekçede, söküm işlemlerinin “olası yürütmeyi durdurma kararını etkisiz hale getirmeye yönelik” olduğu belirtilerek, hukuka aykırılığın derinleşmemesi ve ekolojik zararın önüne geçilmesi için acilen karar verilmesi gerektiği kaydedildi.