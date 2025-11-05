Türkiye, CHP'li belediyelerin "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları ile başlatılan soruşturmaları konuşurken AKP yönetimindeki belediyelerin skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor.

AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "burs" iddiaları gündeme yansıdı.

PERSONELE EĞİTİM "BURSU"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İBB, savcılığa yaptığı suç duyurusunda AKP döneminde belediye iştiraki Metro İstanbul, eğitim amaçlı yurt dışına gönderdiği dört belediye personeline "burs" aktarmış.

Araştırmaya göre Kerim Ç, Osman D. ve Levent Ş’nin doktora, Taner B'nin ise tezsiz yüksek lisans eğitimi için ABD gönderildi. Dört kişiye 2008-2013 yılları arasında toplamda 735 bin dolar ile 218 bin 783 TL harcandığı tespit edildi.

İBB’nin suç duyurusunda, dönemin Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyeleri ile Metro İstanbul Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Müdürü ve Mali İşler Müdürü'nün yargılanması istendi.

SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI

Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos 2022 tarihinde “Unsurları oluşmayan suç nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verdi. Bu karar ile soruşturma, davaya dönüştürülmeden kapatıldı.