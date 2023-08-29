Akça adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Akça isminin anlamını araştırıyor. Peki, Akça ne demek? Akça isminin anlamı nedir?
AKÇA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Akça ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz.
- Temiz, lekesiz, saf.
- Eski zamanlarda kullanılan para.
AKÇA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Akça ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Akça ismini koymak caizdir.