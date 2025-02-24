Akçaabat Belediyesi yoğun kar yağışına karşı kesintisiz çalışıyor

Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, Karadeniz Bölgesi'nde de kendini göstermeye devam ediyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Akçaabat Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde, mahalle yollarında ve şehir içindeki çeşitli noktalarında iş makineleriyle yol açma, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalar yapıyor. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edildiğini vurguladı.