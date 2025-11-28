Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in girişimleri ve Akçaabat Kaymakamlığı’nın koordinasyonuyla, 28 Kasım tarihinin "Akçaabat’ın ilçe oluş günü" olarak kutlanmasına karar verilmişti. Bu tarih aynı zamanda her yıl "Akçaabatlılar Günü" olarak da kutlanıyor.

Bu yıl da geleneksel hâle gelen tören, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla devam etti. Törene Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Şeref Özsöğüt, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Cevdet Bayraktar, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 139 yıllık geçmişe sahip bu özel günde Akçaabatlı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti:

"Bugün, Akçaabat’ımızın ilçe oluşunun 139. yıl dönümünü ve aynı zamanda Akçaabatlılar Gününü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 28 Kasım 1886 tarihinde yayımlanan irade ile Akçaabat Nahiyesi resmen kaza statüsüne kavuşmuş, ilçemizin idari kimliği kesin olarak şekillenmiştir. 1461’de Trabzon’un fethinden 1886 yılına kadar geçen süreçte Akçaabat, arşiv kayıtlarında kimi zaman ‘nahiye’, kimi zaman ‘vilayet-i Akçaabat’, kimi zaman da ‘kaza-i Akçaabat’ olarak anılmıştır. Bu durum, Akçaabat’ın tarih boyunca bölgede ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösterir." 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı ve 1916’daki Rus işgaliyle yaşanan zorlu yıllara değinerek, Akçaabat’ın azimle yeniden ayağa kalktığını vurguladı: "1918 yılında ilçemiz düşman işgalinden kurtulmuş, 1923’te Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte yeniden büyüme ve kalkınma sürecine girmiştir. Bugün burada, 139 yıllık bu büyük yolculuğun emaneti olan Akçaabat’ımıza sahip çıkmak için bulunuyoruz. Bu topraklara emek veren, çalışkan insanlara, geçmişte hizmet eden büyüklerimize minnet borçluyuz. Akçaabat; kültürüyle, sanatıyla, folkloruyla, spordaki başarılarıyla Karadeniz’in en özel ilçelerinden biridir. Bizler de bu emaneti devralanlar olarak, Akçaabat’ı daha güzel, daha yaşanabilir, daha güçlü bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları Ekiplerinin sergilediği yöresel gösterilerin ardından ’Zamanın İçinden Akçaabat’ temalı fotoğraf sergisi ile son buldu.