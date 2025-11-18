YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Fındık fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve Rekabet Kurumu'nun (RK) yabancı tekellere yönelik aldığı kararlar, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'yı isyan ettirdi. Akça, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin Milliyet gazetesine yaptığı ve Kurum'un aldığı kararlarla fındık fiyatlarının yükselmesini sağladığı yönündeki açıklamayı "akılla alay etmek" olarak nitelendirerek Kurum'a sert bir dille yüklendi.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle'nin, fındık fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdiklerini ve Ferrero'nun taahhüt miktarını 45 bin tondan 30 bin tona indirme talebini 'iyi bir iş' gibi gösterdiğini belirten Akça, bu kararın sonuçlarının tam tersi olduğunu savundu.

Atakan Akça: "Sayın Küle sen bizim aklımızla oynamayı bırak da, aldığınız bu kararla bu ülkeye, bu fındık üreticisine, bu tüccara, bu sanayiciye nasıl bir kazık attığınızı anlat istersen. Bu açıklamayı yaparken adam olan Allah’tan korkar."

Ziraat Odası Başkanı Akça'nın tepkisinin odağında, Rekabet Kurumu'nun Ferrero'nun alım taahhüdünü düşürme kararı yer alıyor. Akça, Ferrero'nun zaten 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 45 bin ton fındık almak zorunda olduğunu hatırlattı.

Akça’dan Sert Soru: "45 bin ton fındık almak zorunda olan Ferrero’nun taahhüdünü 30 bin tona indirmekle kime iyilik ettiniz, kimin elini güçlendirdiniz?"

Akça, devlet kurumları aracılığıyla yabancı tekellere imkân tanındığını ve bunun doğrudan üreticiye zarar verdiğini ifade etti.

Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, açıklamasının son bölümünde yaşanan durumu ağır bir ithamla özetledi ve yetkililere isyanını haykırdı:

Akça: "Devletin kurumları vasıtasıyla elin adamına imkan tanıyıp bu ülkeyi, bu üreticiyi soydurup sonrada zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkıp bizimle dalga geçmeyin. Derenin taşıyla, derenin kuşunu vurdurmaya devam edin bakalım sonu ne olacak."

Başkan Akça, son olarak "Aklı başında bir vatan evladı inşallah bu çırpınışımızı görüp, bu haykırışımızı duyup bu düzene bir son verir. Fındık vazgeçilmezimizdir…” diyerek çağrıda bulundu ve fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyetin sona ermesi için acil çözüm talep etti.