YENİÇAĞ - Kırşehir / Umut Türkay

Geçtiğimiz hafta sonu Akçakent Çerkes Kültür Derneği ve Kırdost Dağçılık Trekking Kulübü tarafından organize edilen Doğa Yürüyüşü katılımcıların keyifli anlar yaşamasına sebep oldu.

1689 rakımda Çicekhane Tepesi Zirvesine tırmanan Doğa Severler, Muhteşem meşe ormanları arasında doğa ile iç içe mükemmel bir doğa yürüyüşü gerçeklestirdiler.

Bozkır'ın ortasında Karadenizi Aratmayan manzaralar eşliğinde bol oksijen keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, yaklaşık 15 km lik zorlu parkuru doğa sevgisi ile aştılar.

24 Kasım Öğretmenler gününde aralarında öğretmenlerin de bulunduğu doğa severler, Kırşehir'in en yüksek tepelerinden olan Çiçekhane'de Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı açarak hatıra fotoğrafı çekindiler.

Zaman zaman engebeli ve zorlu parkur katılımcıları yorsa da, zirveye yaklaştıkça görülmeye değer o muhteşem doğa manzarası tüm yorgunluğu aldı.

Doğa yürüyüşü, Boğazevci Akçakent göletinin Karadeniz Uzun gölü aratmayan muhteşem manzarası ve Eskiyurt Göleti kenarında ikram edilen Meşhur Akçakent Kavurması ikramı ile son buldu.