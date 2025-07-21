Akçapınar Leylek Panayırı, Muğla'da düzenlendi

Kaynak: AA
Akçapınar Leylek Panayırı, Muğla'da düzenlendi

Muğla'nın Ula ilçesine 2. Akçapınar Leylek Panayırı gerçekleştirildi.

Ula Kaymakamlığı, Ula Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Akçapınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, çevre mahallelerden ve ilçelerden gelen çok sayıda yerel üretici katıldı.

İlkokul yararına organize edilen etkinlikte, el emeği ürünler satışa sunuldu.

Muğla Bisiklet Derneğince Gökova'da yaban hayatına saygı ve farkındalık bisiklet turu yapılan etkinlikte, kano yarışları, çocuklara yönelik resim atölyesi ve sergisi yapıldı.

Yörük Obaları Derneğinin katkılarıyla yöresel oyunların da sergilendiği panayırda, Tolga Çandar konser verdi.

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