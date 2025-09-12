Akçatekir’de TIR devrildi: Otoyol karpuz tarlasına döndü!

Akçatekir’de TIR devrildi: Otoyol karpuz tarlasına döndü!

Adana-Pozantı otoyolunda karpuz yüklü tır, başka bir tıra çarparak devrildi. Karpuzlar yola saçıldı.

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ş.’nin kullandığı 73 FE 625 plakalı karpuz yüklü tır, önünde giden Vedat G.’nin kullandığı 33 ATL 784 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü tırda hasar oluştu, sürücü Süleyman Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Karpuzlar yola saçıldı. Ekipler yolu temizlemek için çalışmalara başladı.

