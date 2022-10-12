12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akciğer hastalarına müjde

Hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe artan akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde girişimsel pulmonoloji hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:38
Takip Et

Akciğer hastalıkları artık daha kolay teşhis edilecek

Akciğer hastalarına müjde
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Başta tütün ürünleri ve toksik kimyasal maddeler olmak birçok farklı nedene bağlı olarak hem Türkiye'de hem de dünyada iyi ve kötü huylu akciğer hastalıkları görülme sıklığı artıyor ve uzmanlar tarafından bu durumun artarak devam edileceği öngörüldü.

Başta akciğer kanseri olmak üzere havayollarını, akciğeri ve akciğeri çevreleyen zarı ilgilendiren geniş bir hastalık grubunun hem tanısı hem de tedavi edici girişimleri Göğüs Hastalıkları disiplini içerisinde bulunan ve “Girişimsel Pulmonoloji” tarafından yapılıyor. Son 30 yılda teknolojik ilerlemelerin de katkısı ile bu önemli sağlık sorunlarına çözümler üretebilen bir konuma gelen Girişimsel Pulmonoloji tanısal ve tedavi edici amaçla uygulanan tüm bronkoskopik işlemler, akciğer dokusundan biyopsiler ve akciğer zarlarını tutan hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik işlemleri içeriyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Dalar da, “Kliniğimiz bünyesinde bulunan girişimsel pulmonoloji ünitesinde hastalara verilen hizmet dışında dünya akciğer sağlığının gelişmesi için gereken tüm elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu örnek proje ile enstitü bünyesinde dünyaca tanınmış alanında otorite isimlerle hem ülkemizde hem de yakın ülkelerde bu tedavi yöntemine ulaşamayan hastalara hizmet vereceğiz. Ayrıca ülkesinde bu işlemleri başlatacak öncü, öğrenmek isteyen üçüncü dünya ülkesi hekimlerine de eğitim vereceğimiz için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Colorada Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Musani, "ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmında “Girişimsel Pulmonoloji” işlemlerini öğrenip uygulayabildikleri ve deneyim kazandıkları yan dal eğitim programları uygulanıyor. Türkiye’de ve dünyanın geri kalanında standart bir eğitim programı maalesef henüz yok. Çoğu üçüncü dünya ülkesinde hem uzman hem cihaz eksikliği nedeniyle birçok hekim bu tedavi yöntemini uygulama olanağı bulamadığından maalesef hastasını kaybediyor. Türkiye’de bu eğitimin vereceğiz ve uzman hekimler yetiştirerek hastalara şifa olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
2
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
3
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.