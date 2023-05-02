Akciğer Kanseri belirtileri nelerdir?

Akciğer kanseri nasıl oluşuyor? Kanser hangi yolla metastaz yapar? Hangi kanser türü metastaz yapar? Akciğer nereye metastaz yapar? İşte akciğer kanseri ile ilgili az bilinenler.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri şöyledir:

Öksürük (kronikleşebilir ve kan içerebilir)

Akciğerde ağrı

İştahsızlık ve kilo kaybı

Yorgunluk

Görüntülenemeyen akciğer nodülleri (röntgen veya tomografi ile)

Hışıltı

Ses değişikliği

Nefes darlığı

Bu belirtiler diğer hastalıkların belirtileri de olabilir, bu nedenle teşhis için bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

NASIL OLUŞUR?

Akciğer hücrelerinin genetik yapısındaki anormallikler, hücrelerin normal şekilde bölünme ve çoğalmasına ve doğal olarak ölmesine engel olabilir. Bu anormallikler, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve çoğalmasına neden olabilir. Bunun sonucu, sağlıklı hücrelerin yerini kansere dönüşmüş hücreler almasıdır. Bu hücreler vücuttaki diğer dokulara da yayılabilir ve kanserin ilerlemesine neden olabilir. Akciğer kanseri, akciğer hücrelerindeki genetik anormallikler sonucu oluşur. Bunlar sigara içimi, hava kirliliği, radon gazı, asbest, aile geçmişi ve bazı virüsler gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

NASIL METASTAZ YAPAR?

Kanser hücreleri vücutta yayılmak (metastaz yapmak) için birçok yol kullanabilir:

Lenfatik sistem yoluyla:

Kanser hücreleri lenfatik sistemle birlikte diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Kemik iliği yoluyla:

Kanser hücreleri kemik iliğinden diğer vücut bölgelerine yayılabilir.

Lökositler yoluyla:

Kanser hücreleri kan akımı ile diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Tüp yoluyla:

Kanser hücreleri böbrek, trakea, bronşlar gibi tüpler üzerinden diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Metastaz oluşumunun hızı ve yayılma şekli kanser tipine, evreye ve bireysel duruma göre değişebilir. Kanserin metastaz yapmasını önlemek veya yavaşlatmak için erken teşhis ve tedavi önemlidir.

HANGİ TÜRÜ METASTAZ YAPAR?

Tüm kanser türleri potansiyel olarak metastaz yapabilir, ancak bazı türler daha yüksek bir metastaz potansiyeline sahiptir. Örnekler arasında; meme kanseri, prostat kanseri, pankreas kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve renal hücreli kanser bulunabilir.

METASTAZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Metastaz belirtileri, ilk kanserin belirtilerine benzer olabilir veya farklı olabilir. Genel belirtiler arasında; ağrı, sıkıntı, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik veya halsizlik bulunabilir. Spesifik belirtiler ise şunlar olabilir:

Beyin metastazı: Baş ağrısı, bulantı, kusma, nöbetler veya koordinasyon problemleri

Lenf nodu metastazı: Lenf nodlarının şişmesi veya ağrısı.

Akciğer metastazı: Öksürük, nefes darlığı veya göğüste ağrı

Kemik metastazı: Ağrı, kemik kırıkları veya kaybı

Uyarı: Doktorunuzla konuşmak en iyisi olacaktır…