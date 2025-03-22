Akciğer kanseri tedavisinde beslenmenin gücü! İşin uzmanları anlatıyor

Harvard Tıp Fakültesi Onkoloji Beslenme Araştırmaları Direktörü Dr. David Rosenthal, akciğer kanseri tedavisinde beslenmenin önemini şu şekilde açıkladı:

"Dengeli ve zengin bir diyet, vücudun enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, bağışıklık sisteminin etkinliğini artırır ve tedaviye daha iyi yanıt verilmesine olanak tanır. Kanser tedavisi sırasında uygun besin alımı, hasta üzerinde olumlu bir etki oluşturur."

Londra King’s College Kanser Beslenme Bölümü’nden Dr. Rachel Thompson ise şunları ekledi:

"Tedavi sürecinde yeterli protein ve kalori alımı, kas kaybını önlerken, antioksidan içeriği zengin besinler serbest radikallere karşı koruma sağlar. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri gibi bileşenler, iltihaplanmayı azaltarak vücudu destekler."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: BESLENMENİN AKCİĞER KANSERİNE ETKİLERİ

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention dergisinde yayımlanan bir çalışma, yeterli antioksidan tüketiminin akciğer kanseri hastalarında genel yaşam süresini %20 oranında artırdığını göstermekte.

Journal of Clinical Oncology 'daki bir araştırma, tedavi sırasında yeterli protein ve kalori alımının kemoterapi yan etkilerini azalttığını ve tedaviye uyumu artırdığını ortaya koymakta.

Nutrition and Cancer dergisinde yayımlanan bir inceleme, omega-3 yağ asitlerinin iltihaplanmayı azaltarak akciğer kanseri tedavisinde olumlu bir katkı sağladığını ve hastaların yaşam kalitesini yükselttiğini vurgulamakta.

AKCİĞER KANSERİ HASTALARI İÇİN ÖNERİLEN BESİNLER

1. Antioksidan Zengini Gıdalar: Yaban mersini, ıspanak ve havuç gibi besinler, serbest radikallerle mücadele ederek hücreleri korur.

2. Protein Kaynakları: Tavuk, balık ve baklagiller, kas kaybını önlemek ve vücut direncini artırmak için gereklidir.

3. Sağlıklı Yağlar: Omega-3 yağ asitleri açısından zengin somon balığı ve ceviz, iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olur.

4. Tam Tahıllar: Bulgur, yulaf gibi tam tahıllı gıdalar, enerji sağlar ve sindirimi destekler.

5. C Vitamini Deposu Gıdalar: Portakal ve kırmızı biber gibi besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

DENGELİ BESLENME İÇİN İPUÇLARI

1. Küçük ve Sık Öğünler: Tedavi sırasında iştah kaybını dengelemek için küçük porsiyonlarla sık yemek faydalı olabilir.

2. Sıvı Tüketimi: Yeterli sıvı alımı, tedavinin yan etkilerini azaltmak ve genel vücut fonksiyonlarını desteklemek açısından önemlidir.

3. Uzman Desteği: Beslenme uzmanları ve doktorlarla bir beslenme planı oluşturmak, tedaviye uyumu artırabilir.

TEDAVİYE GÜÇ KATAN BESLENME

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, akciğer kanseri tedavisinde beslenmenin vazgeçilmez bir destek aracı olduğunu göstermekte.

Dengeli bir diyet, sadece tedaviye bağlı yan etkileri hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek yaşam kalitesini artırır.

Akciğer kanseriyle mücadele eden hastalar için doğru beslenme, tedavinin başarısına katkıda bulunan güçlü bir araç.