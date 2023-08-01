Akciğer kanserinde devrim gibi buluş

Çapı yaklaşık 2 mm olan robot dokunaçın, mevcut teknolojinin aksine akciğerlerdeki en küçük bronşiyal tüplere kadar ulaşabildiği açıklandı.

Akciğer kanserinde devrim gibi buluş

Editör: Özlem Kıral

Birleşik Krallık'taki araştırmacılar, kanserin ilk belirtilerini tespit edip kanserli hücreleri yok edebildiği ve hastalığı olan hastaları etkili bir şekilde tedavi edebildiği, akciğerlerin derinliklerine ulaşabilecek kadar küçük bir robot dokunaç geliştirdi.

Leeds Üniversitesi'nin STORM Laboratuvarı bilim adamları, mühendisler ve klinisyenlerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen minik cerrahi robot, yalnızca 2,4 mm çapında ve mıknatıslarla kontrol edilen ultra yumuşak bir silikon dokunaçtan oluşuyor.

Dokunaç, yaklaşık 80 mm uzunluğunda ve birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen bir dizi birbirine bağlı silindirik parçadan oluşuyor.

Leeds araştırmacıları tarafından Nature Communications Engineering dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, standart ekipmandan yüzde 37 daha derine ulaşabiliyor ve akciğerlerimizdeki en küçük bronşiyal tüplerin bazılarına dokunarak geleneksel prosedürlere göre daha az doku hasarı yaratıyor.

Dokunaç, araştırmacılar kadavraların akciğerleri üzerinde deneyler yaptığı için canlı hastalar üzerinde henüz test edilmedi, ancak araştırmacıların insan denemelerine başlamak için veri topladıkları ve bu teknolojinin akciğer kanserini tedavi etme şeklimizde devrim yaratabileceği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİNDE DEVRİM YARATMA POTANSİYELİ

Araştırmaya göre, dokunaç kullanmak, bronşiyal anatominin gezinmesinde yüzde 30'luk bir artışa eşit olacak.

Leeds Üniversitesi STORM Laboratuvarı Direktörü ve araştırma sorumlusu Profesör Pietro Valdastri yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten heyecan verici bir gelişme" dedi.

Valdastri, "bu yeni yaklaşım, anatomiye özgü, anatomiden daha yumuşak ve manyetikler aracılığıyla tamamen şekil kontrollü olma avantajına sahip. Bu üç ana özellik, vücut içindeki navigasyonda devrim yaratma potansiyeline sahip" dedi.

Öne Çıkanlar
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Son Haberler
Samsun'da şap alarmı Güncel
Samsun'da şap alarmı
Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tarzı olay oldu. Gözündeki morluk dikkat çekti Magazin
Hafsanur Sancaktutan'ın Paris tarzı olay oldu. Gözündeki morluk dikkat çekti
Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Dünya Altın Konseyi açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası üç ayda 132 ton altın sattı. Dünya Altın Konseyi açıkladı
Ünlü senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlanıyor Magazin
Ünlü senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlanıyor
Rus turistin odasından çıkanlar çalışanlara ‘pes’ dedirtti. Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay Güncel
Rus turistin odasından çıkanlar çalışanlara ‘pes’ dedirtti. Antalya’da 5 yıldızlı otelde yaşanan ilginç olay
Doksuri Tayfunu Çin'e ulaştı. Filipinler'de ölü sayısı 25'e yükseldi Dünya
Doksuri Tayfunu Çin'e ulaştı. Filipinler'de ölü sayısı 25'e yükseldi
Bilim insanları koronayı tarihi edecek keşfi gerçekleştirdi Covid-19
Bilim insanları koronayı tarihi edecek keşfi gerçekleştirdi