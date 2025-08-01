Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor

Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, erken teşhisin tedavi başarısını çarpıcı şekilde artırdığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, düzenli tarama programlarının hayatta kalma oranlarını yüzde 85-90’a kadar çıkarabileceğini ortaya koydu.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yapılan son çalışmalar, sigara içmeyenlerde bile akciğer kanseri vakalarının arttığını ve bunun hava kirliliği gibi çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu gösterdi.

"HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI OLARAK ARTIŞ GÖSTERİYOR"

IARC Direktörü Dr. Freddie Bray, “Sigara içmeyen bireylerde görülen akciğer kanseri, küresel kanser ölümlerinde beşinci sıraya yükseldi. Adenokarsinom türü, özellikle hava kirliliğine bağlı olarak artış gösteriyor” dedi.

Araştırmalar, adenokarsinomun sigara içmeyenlerde yüzde 53-70 oranında görüldüğünü ve erken teşhisle bu vakaların tedavi edilebilir olduğunu ortaya koydu.

ABD’deki Ulusal Akciğer Taraması Çalışması (NLST), düşük doz BT taramalarının yüksek riskli bireylerde akciğer kanseri mortalitesini yüzde 20 azalttığını kanıtladı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Christine Berg, “Erken evrede yakalanan akciğer kanseri vakalarında cerrahi müdahale, kemoterapi ve immünoterapi gibi yöntemlerle tam iyileşme mümkün” diyerek tarama programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

YABANCI UZMANLARDAN ÇAĞRI: TARAMALARI İHMAL ETMEYİN

İngiltere’deki King’s College Hastanesi’nden Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. David Cunningham, akciğer kanserinde erken teşhisin sadece hayatta kalma oranlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda tedavi maliyetlerini de düşürdüğünü belirtti:

“Düzenli taramalar, hastalığın ilerlemeden yakalanmasını sağlıyor. Özellikle sigara içenler ve hava kirliliğine maruz kalan bireyler, belirtiler ortaya çıkmadan önce tarama yaptırmalı.”

Cunningham, inatçı öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ekledi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Akciğer kanseri, ölüm oranı yüksek bir hastalık olmasına rağmen, erken teşhisle yenilebilir hale geldi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, düzenli tarama programlarının ve farkındalığın artırılmasının önemine işaret etti.