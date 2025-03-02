Akciğer kanserinden korunmak için 7 ipucu!

Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğer sağlığını korumanın ve kanseri önleminin yolları hakkında bilgi verdi.

"SİGARAYI BIRAKMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğer kanserinin, akciğerlerdeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesiyle oluştuğunu belirterek, "Bu hastalığın en büyük nedeni sigaradır. Sigara içen kişilerde akciğer kanseri riski oldukça yüksektir ve bu risk, sigara kullanım süresi ve miktarına bağlı olarak artar. Ancak uzun yıllar sigara içilmiş olsa bile bırakmak, kanser riskini önemli ölçüde azaltır" dedi.

Tütün ürünlerinin her türünün tehlikeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan, "Sadece sigara değil, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünleri de akciğer kanserine yol açabilir. Ayrıca pasif içicilik de büyük bir tehdittir. Sigara dumanına maruz kalan kişiler de yüksek risk altındadır. Bu nedenle tütün ürünlerinden ve sigara dumanından uzak durmak şarttır" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI BESLENME VE EGZERSİZ KORUYUCU ETKİ SAĞLAR"

Beslenme ve yaşam tarzının akciğer sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, "Düzenli ve dengeli beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek akciğer kanseri riskini azaltabilir. Özellikle bol sebze ve meyve tüketmek, vücudun ihtiyacı olan vitaminleri sağlayarak kansere karşı koruma sağlar. A, C ve E vitamini içeren besinler, antioksidan etkisiyle vücudu zararlı maddelerden temizler" dedi.

Egzersizin önemine değinen Prof. Dr. Erdoğan, "Haftada en az 150 dakika düzenli fiziksel aktivite yapmak, solunum kapasitesini artırarak akciğerlerin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Özellikle temiz havada yürüyüş yapmak, akciğer fonksiyonlarını destekler" diye konuştu.

"KİMYASAL MADDELERDEN UZAK DURUN, ERKEN TANIYI İHMAL ETMEYİN"

Kimyasal maddeler ve zararlı gazlara maruz kalmanın da akciğer kanseri riskini artırabileceğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, "Asbest, radon gazı ve hava kirliliği, bu hastalığın gelişmesinde etkili faktörlerdir. Mesleki nedenlerle bu maddelere maruz kalan kişilerin koruyucu önlemler alması gerekmektedir" dedi.

Erken teşhisin akciğer kanseri tedavisindeki başarıyı artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan, "Akciğer kanseri genellikle erken dönemde belirti vermez. Bu nedenle özellikle sigara içenler ve risk grubundaki kişiler, yılda en az bir kez doktor kontrolüne gitmeli, akciğer filmi veya düşük radyasyonlu tomografi çektirmelidir. Erken tanı, tedavi sürecinde başarı oranını önemli ölçüde artırır" ifadelerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN

Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, sigaranın bırakılması, pasif içicilikten kaçınılması, sağlıklı ve dengeli beslenilmesi, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, düzenli egzersiz yapılması ve kimyasal maddelerden uzak durulması gibi önlemlerle akciğer kanseri riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini dile getirdi.