Akciğer kanserini yok eden besinler

Sağlıklı bir yaşam sürmek için akciğerlerin de sağlıklı olması, kendinizi iyi hissetmek çok önemli. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve pulmoner fibroz gibi yaygın durumlar yaşam kalitenizi düşürüyor. Akciğerleri sağlıklı tutmak için beslenme şekli de oldukça sıkı davranılması gerekir. Akciğerleri sağlıklı tutmak için tüketilen gıdalara dikkat edilmesi kesinlikle şart.

Yapılan araştırmalar sonucunda, besin açısından zengin bir diyet uygulamak, yaşam tarzı değişiklikleri akciğerleri koruyor, akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını azaltıyor. İşte akciğer sağlığı için gereken o gıdalar…

BİBER VE KABAK

Vücutta güçlü bir antioksidan görevi görüyor. Zengin bir C vitamini kaynağı.

Kabakların parlak renkli eti, akciğer sağlığını destekleyen çeşitli bitki bileşikleri içerir. Hepsi güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan beta karoten, lutein ve zeaksantin dahil karotenoidler açısından özellikle zengin.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Günde 2 ila 3 bardak meyan kökü çayının içilmesi öneriliyor. Sağlığa oldukça faydalı bir bitki olan meyan kökü çayı soğuk algınlığına, ülsere, karaciğer sağlığına ve akciğerlere şifa oluyor.

PANCAR SUYU

Nitratlar kan damarlarını gevşetmeye, kan basıncını düşürmeye ve oksijen alımını optimize etmeye yardımcı oluyor. Bununla birlikte pancar ve pancar suyu akciğerleri temizliyor. Çünkü akciğerlere fayda sağlayan pancar nitrat bakımından zengin.