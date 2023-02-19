Akciğer kanseri olan bir insan ne kadar yaşar? Akciğer kanseri, akciğer dokusunda anormal hücrelerin büyümesi ve yayılması sonucu oluşan bir hastalık. Akciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri nasıl oluşuyor? Kanser hangi yolla metastaz yapar? Hangi kanser türü metastaz yapar? Akciğer nereye metastaz yapar? İşte akciğer kanseri ile ilgili tüm bilgiler.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri şöyledir:

Öksürük (kronikleşebilir ve kan içerebilir)

Ağrı (göğüs veya arka)

Hışıltı

Ses değişikliği

Nefes darlığı

İştahsızlık ve kilo kaybı

Yorgunluk

Görüntülenemeyen akciğer nodülleri (röntgen veya tomografi ile)

Bu belirtiler diğer hastalıkların belirtileri de olabilir, bu nedenle teşhis için bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

AKCİĞER KANSERİ NASIL OLUŞUYOR?

Akciğer kanseri, akciğer hücrelerindeki genetik anormallikler sonucu oluşur. Bunlar sigara içimi, hava kirliliği, radon gazı, asbest, aile geçmişi ve bazı virüsler gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Akciğer hücrelerinin genetik yapısındaki anormallikler, hücrelerin normal şekilde bölünme ve çoğalmasına ve doğal olarak ölmesine engel olabilir. Bu anormallikler, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve çoğalmasına neden olabilir. Bunun sonucu, sağlıklı hücrelerin yerini kansere dönüşmüş hücreler almasıdır. Bu hücreler vücuttaki diğer dokulara da yayılabilir ve kanserin ilerlemesine neden olabilir.

KANSER HANGİ YOLLA METASTAZ YAPAR?

Kanser hücreleri vücutta yayılmak (metastaz yapmak) için birçok yol kullanabilir:

Lökositler yoluyla: Kanser hücreleri kan akımı ile diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Lenfatik sistem yoluyla: Kanser hücreleri lenfatik sistemle birlikte diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Kemik iliği yoluyla: Kanser hücreleri kemik iliğinden diğer vücut bölgelerine yayılabilir.

Tüp yoluyla: Kanser hücreleri böbrek, trakea, bronşlar gibi tüpler üzerinden diğer vücut bölgelerine taşınabilir.

Metastaz oluşumunun hızı ve yayılma şekli kanser tipine, evreye ve bireysel duruma göre değişebilir. Kanserin metastaz yapmasını önlemek veya yavaşlatmak için erken teşhis ve tedavi önemlidir.

AKCİĞER KANSERİ OLAN BİR İNSAN NE KADAR YAŞAR?

Akciğer kanseri teşhisi konulduğunda insanların yaşam süresi, hastalığın evresi, bireysel durumlar ve tedavi seçeneklerine göre değişebilir. Genel olarak, akciğer kanseri erken evrede teşhis edildiğinde daha uzun bir yaşam süresi beklenir. Ancak, kanserin ileri evrelere geçtiği durumlarda yaşam süresi kısadır. Her bireyin durumu farklıdır ve yaşam süresi tahminleri yapmak için bir doktora başvurmanız önerilir.

HANGİ KANSER TÜRÜ METASTAZ YAPAR?

Tüm kanser türleri potansiyel olarak metastaz yapabilir, ancak bazı türler daha yüksek bir metastaz potansiyeline sahiptir. Örnekler arasında; meme kanseri, prostat kanseri, pankreas kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve renal hücreli kanser bulunabilir.

AKCİĞER NEREYE METASTAZ YAPAR?

Akciğer kanseri diğer vücut bölgelerine (metastaz yaparak) yayılabilir:

Kemik: Kol, bel, omuz, kaburgalar ve pelvis gibi kemiklere yayılabilir.

Lenf düğümleri: Boyun, asılır, göğüs veya karın bölgesindeki lenf düğümlerine yayılabilir.

Akciğer: Akciğerde diğer bir kanser noktasına (multifokal kanser) yayılabilir.

Beyin: Beyne yayılma (serebral metastaz) en sık görülen akciğer kanseri yayılmasıdır.

Başka bir organda: Akciğer kanseri diğer organlarda (mesane, karaciğer, pankreas gibi) yayılabilir.

Her bireyin durumu farklıdır ve yayılma şekli kanser tipine, evreye ve bireysel duruma göre değişebilir. Kanserin yayılmasını önlemek veya yavaşlatmak için erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Metastaz Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Metastaz belirtileri, ilk kanserin belirtilerine benzer olabilir veya farklı olabilir. Genel belirtiler arasında; ağrı, sıkıntı, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik veya halsizlik bulunabilir. Spesifik belirtiler ise şunlar olabilir:

Kemik metastazı: Ağrı, kemik kırıkları veya kaybı

Beyin metastazı: Baş ağrısı, bulantı, kusma, nöbetler veya koordinasyon problemleri

Lenf nodu metastazı: Lenf nodlarının şişmesi veya ağrısı.

Akciğer metastazı: Öksürük, nefes darlığı veya göğüste ağrı

Bu belirtilerin nedeni kanser dışı nedenler de olabilir, bu yüzden doktorunuzla konuşmak en iyisidir.